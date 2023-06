Manchester City, Maresca sulla finale con l’Inter: “Mai pensato di essere favoriti”

Enzo Maresca, neo tecnico del Leicester, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, tornando sulla sua esperienza al Manchester City da vice di Guardiola. In particolare, Maresca ha parlato della finale di Champions League contro l’Inter: “Chi pensava che il City fosse favorito evidentemente non conosceva l’Inter. A noi non è mai passato per la testa, eravamo consapevoli fin dall’inizio che sarebbe stata una finale complicata“. Sul 4-0 rifilato al Real Madrid nella semifinale di ritorno, invece: “Forse è stata la partita perfetta, sia per ciò che era accaduto l’anno prima al Bernabeu, sia per il peso del Real Madrid. Siamo riusciti a fare tutto ciò che avevamo preparato. Haaland? Anche se non ha segnato ha offerto liberta ai suoi compagni, visto che aveva sempre due giocatori addosso. Lui non è solo un giocatore da 52 gol in stagione, ma anche uno che obbliga gli avversari a preoccuparsi“.