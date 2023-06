Manchester City-Inter, ordine pubblico ok: situazione tranquilla a Istanbul

di Redazione 6

Situazione tranquilla per l’ordine pubblico a Istanbul che staserà ospiterà, all’Ataturk Stadium, la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Sul grande viale pedonale di Istiklal i tifosi inglesi sembrano in maggioranza, ma anche gli interisti, provenienti da ogni regione d’Italia, sono tanti. La sorveglianza di pattuglie a piedi della polizia della capitale turca per ora prosegue senza intoppi e alla vigilia della gara non si sono registrati incidenti. Alcuni sostenitori del City si sono lamentati perché alcuni locali non servono alcolici. Per il resto, bagarini a parte (un tifoso avrebbe chiesto 1.000 euro per un tagliando) tutto tranquillo. Battute scherzose e siparietto tra alcuni tifosi interisti e Adriano Galliani, ex ad del Milan e attuale dirigente del Monza, presente in città.