Manchester City in semifinale, Haaland fa 35 in Champions. Il Bayern ora pensa alla Bundesliga

Il Manchester City si regala una notte di gestione, senza sorprese e con festa grande per la semifinale conquistata contro il Real Madrid. All’Allianz Arena al Bayern Monaco invece non riesce l’impresa della rimonta dopo il 3-0 dell’andata nel ritorno dei quarti di Champions League. Anzi, ci è voluto un calcio di rigore nel finale per permettere agli uomini di Tuchel di realizzare l’unica rete del doppio confronto per l’1-1 finale. Lo stato di forma delle due squadre è opposto e si vede. Il City è in fiducia, il Bayern deve ritrovarla. Al 16′ Sane è lanciato a rete, ma il suo mancino è impreciso. Due minuti dopo un sospiro di sollievo: Upamecano stende Haaland lanciato a rete e viene espulso, ma c’è un fuorigioco in partenza che sana l’errore del difensore. La serata horror del centrale però è solo iniziata. Al 35′ devia con la mano un tiro e spinge Turpin a concedere il rigore. Dagli undici metri va Haaland che calcia alto e sbaglia il suo primo errore con la maglia del City. I tedeschi hanno vinto 16 delle ultime 18 partite casalinghe in Champions League e la reazione furibonda dello stadio e di De Ligt e compagni sembra preludere quantomeno ad un successo dei bavaresi. Ma anche la reazione di Haaland e compagni è quella giusta. E al 57′ è proprio il norvegese a realizzare l’1-0, sfruttando una caduta di Upamecano e trafiggendo Sommer con un mancino potente e preciso sotto la traversa. Nella 400esima partita per Guardiola con i Citizens, il Manchester City si limita a gestire. Ma nel finale deve subire il gol del pareggio e rinunciare alla centesima vittoria nella competizione. Un tocco col braccio di Akanji in area porta al rigore Kimmich che non sbaglia. Il cronometro è spietato e la qualificazione è ormai persa per il Bayern, ma Tuchel nel finale non rinuncia a protestare, ricevendo il rosso di Turpin. Un modo per svegliare l’ambiente dal torpore e lanciare un messaggio: c’è la Bundesliga da conquistare. Il City invece ha già la testa alla semifinale con i blancos ad una settimana dal big match con l’Arsenal. Gli occhi sono tutti su Haaland, al 12esimo gol europeo stagionale, il 35esimo in Champions. Più di Gerd Muller nella casa di Gerd Muller.