Manchester City, Guardiola: “Siamo esausti, bravi a difenderci”

“Abbiamo faticato nel primo tempo. Upamecano ha rotto tutte le linee lungo il nostro lato sinistro e abbiamo faticato contro Coman. Siamo stati fortunati prima del rigore sbagliato, hanno avuto una o due occasioni e poteva succedere di tutto, ma ci siamo difesi molto bene”. Lo ha detto Pep Guardiola dopo il pareggio esterno del suo Manchester City sul campo del Bayern Monaco che vale la qualificazione alla semifinale di Champions League. Un rigore sbagliato e un gol per Haaland: “Il lavoro di rifinitura di Erling è stato davvero, davvero buono”. E avverte: “Siamo esausti. Non so come recupereremo per giocare contro lo Sheffield United. Ora è un momento difficile per la partita di sabato”.