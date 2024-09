Manchester City, Guardiola: “Inter era una buona squadra a Istanbul e continua a esserlo”

“L’obiettivo è vincere questa prima partita, poi la seconda e vediamo cosa succede. Non è necessario guardare la classifica in questo momento, lo sarà in futuro, un po’ come in Premier League”. Così Pep Guardiola, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Manchester City-Inter, parla del nuovo format della Champions League. “Giochiamo in casa, quindi dobiamo provare a conquistare i tre punti domani. Ho riguardo per la prima volta la finale del 2023 ieri, è stato un match equilibrato, con un primo tempo molto migliore rispetto al secondo. Una finale che sarebbe potuta andare in entrambi i modi, per fortuna è andata dalla nostra parte”, aggiunge il tecnico.

“L’Inter era una buona squadra allora e continua a esserlo oggi. Hanno un buon allenatore e in Italia sono stati i migliori. Inoltre sono una società storica, hanno vinto diverse Champions League, noi solo una. Dobbiamo aggiustare qualcosa in difesa, il modo in cui l’Inter attacca è difficile da controllare”, spiega ancora Guardiola. Sulle rotazioni: “Abbiamo Gundogan a disposizione, poi tornerà Foden. Con così tante partite voglio ruotare tutti i giocatori ma è difficile. Devono innanzitutto dimostrarmi di poter essere tutti pronti quando voglio chiamarli in causa”.