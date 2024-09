La terza maglia dell’Udinese svelata alla Milano Fashion Week

C’è un po’ di Serie A alla Milano fashion week. Nel corso della nuova edizione della rassegna di moda è stato svelato il Third kit 2024-’25 dell’Udinese, realizzato da Macron in collaborazione con Camera moda fashion trust. Una maglia green, ideata dalla stilista Flora Rabitti con il suo brand Florania, uno dei beneficiari del Cnmi Fashion Trust Grant 2023. Per la prima volta, il kit dell’Udinese sarà realizzato al 100% in materiali eco-sostenibili. “Per la prima volta, infatti, il kit dell’Udinese sarà al 100% realizzato in materiali eco-sostenibili – si legge nella nota del club friulano -. Se già da diverse stagioni i bianconeri indossano infatti divise realizzate in tessuto Eco Fabric, ricavato al 100% dal riciclo di plastica post-consumer, in questo kit per la prima volta sono stati utilizzati materiali riciclati e riciclabili anche per la produzione di tutte le applicazioni a caldo. Sono quindi del tutto ecosostenibili sia i loghi Macron presenti sulle spalle che quelli degli sponsor di maglia anteriori, posteriori e di manica, ma anche le applicazioni in silicone presenti sul petto, ovvero il Macron Hero, il logo di Florania e lo stemma dell’Udinese Calcio”.

La nuova maglia Third 2024/25 dell’Udinese Calcio ha il collo alla coreana in maglieria con bordi bianconeri, abbinamento cromatico presente sui bordi manica. La tonalità è color glicine chiaro ed è caratterizzata da un pattern in grafica sublimata che riproduce il disegno irregolare di fiamme bianche che l’avvolgono sia anteriormente che posteriormente, sviluppandosi in particolare sui fianchi e sulle maniche. “Il riferimento è ai raggi del Sole, elemento simbolico particolarmente significativo per la città di Udine e che in questo caso assume anche una valenza rafforzativa del messaggio di sostenibilità di cui questo kit si fa portatore”, fa sapere la società.