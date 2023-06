Manchester City come l’Inter: ottava squadra a centrare il triplete, è il secondo per Guardiola

Grazie alla vittoria della Champions League, il Manchester City ha completato una stagione da sogno. Si tratta del terzo titolo per la squadra di Pep Guardiola, che aveva già vinto la Premier League e la FA Cup, centrando uno storico Triplete. Il City diventa così l’ottava squadra della storia a ottenere il Triplete. Curiosamente, uno dei club a far parte di questa cerchia è proprio l’Inter (2010), sconfitto nella finale dell’Ataturk Stadium. Le altre squadre sono invece Celtic (1967), Ajax (1972), Psv Eindhoven (1988), Manchester United (1999), Barcellona (2009 e 2015) e Bayern Monaco (2013 e 2020). L’unico allenatore in grado di riuscirci due volte è Pep Guardiola, che festeggiò già nel 2009 con il Barcellona.