Lazio-Bayern Monaco: quattro tifosi tedeschi denunciati per danneggiamenti e scontri con polizia

Quattro tifosi del Bayern Monaco sono stati denunciati per due episodi differenti accaduti allo stadio Olimpico durante la sfida contro la Lazio in Champions League. Un venticinquenne ha rotto i vetri dello stadio che dividono i settori e mentre gli agenti lo stavano accompagnando negli uffici, un altro tifoso bavarese, tedesco di origini austriache, ha provato a farlo fuggire. Altri due tifosi, inoltre, hanno provato a forzare il cordone delle forze dell’ordine fuori dallo stadio. Tutti e quattro sono dunque stati denunciati, il primo per danneggiamento aggravato e gli altri tre con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.