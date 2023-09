Lazio-Atletico, Provedel quarto portiere a segnare un gol in Champions League: il secondo su azione

Ivan Provedel come Butt, Enyeama e Bolat. Il portiere della Lazio, infatti, con il guizzo di testa contro l’Atletico Madrid è soltanto il quarto a segnare un gol nella fase finale (gironi o eliminazione diretta) della Champions League, ma al contempo è appena il secondo a riuscirci su azione, visto che Enyeama (in Hapoel Tel Aviv-Lione del 2010) e lo specialista Butt (tre gol incredibilmente contro la Juventus, nel 2000 con l’Amburgo, nel 2002 col Baye, nel 2009 col Bayern) hanno segnato su rigore. Soltanto Bolat, Standard Liegi-Az Alkmaar del 2009 era riuscito a far quello che quattordici anni dopo l’estremo difensore dei biancocelesti è riuscito a realizzare, peraltro al 94′ regalando un pareggio insperato ai suoi, dopo già aver salvato la squadra tra i pali con una super uscita.