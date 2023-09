Lazio-Atletico, Provedel l’ha rifatto: il portiere già in gol in Serie B nel 2020 (VIDEO)

di Marzia Bosco 9

E’ senza dubbio Ivan Provedel il protagonista assoluto della prima partita di Champions League della Lazio, in questa stagione. Il portiere che ha firmato il pareggio sul finale, ha fatto completamente esplodere l’Olimpico, con un gol che resterò nella storia. Quest’ultimo però, non è nuovo di certi gol, nel febbraio del 2020 infatti, nella sfida tra Ascoli e Juve Stabia in Serie B, il portiere regalò il pareggio ai bianconeri con un altro grande colpo di testa. Quello di stasera però, avrà sicuramente un sapore differente. Di seguito il video.