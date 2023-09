Lazio-Atletico Madrid, vergogna nel minuto di silenzio: spagnoli insultano, biancocelesti fischiano

Vergogna allo stadio Olimpico di Roma durante il minuto di silenzio per ricordare le vittime in Libia e Marocco poco prima dell’inizio di Lazio-Atletico Madrid. Un gruppo di tifosi spagnoli, infatti, hanno intonato il coro “Lazio, Lazio vaffan…”, provocando così l’ovvia reazione della tifoseria di casa, che ha dovuto fischiare per coprire gli insulti, ma così facendo reso loro malgrado ancora meno gradevole la situazione legata a quello che in origine era un solenne minuto di silenzio.