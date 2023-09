Lazio-Atletico Madrid: i tifosi danesi arrestati all’Olimpico erano amici di Isaksen

Incredibile vicenda andata in scena allo Stadio Olimpico lo scorso martedì nel match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il calciatore danese della Lazio Gustav Isaksen aveva infatti regalato il biglietto ad alcuni suoi amici, che sono stati poi protagonisti di alcuni scontri con la polizia e sono finiti arrestati. Il motivo scatenante è stato per l’appunto aver bevuto un po’ troppo nell’area hospitality.

I 4 amici, con età compresa tra i 20 e i 25 anni, non si sono contenuti con l’alcool nell’area hospitality prima del fischio d’inizio, tanto da dover costringere il personale a chiudere il bar a causa delle continue richieste. Non contenti, e volendo ancora bere, hanno cambiato settore, accomodandosi poi in tribuna Montemario (settore autorità). Quando poi anche il tasso alcolico si è alzato, ecco che la polizia è stata costretta ad intervenire, venendo alle mani con i ragazzi, che poi sono stati arrestati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Come riportato ieri, prima che si capisse che i 4 erano tutti amici di Isaksen, in mattinata si è svolto il processo per direttissima, presentandosi in tribunale ancora con la maglia della Lazio addosso. Gli stessi hanno poi deciso di patteggiare, venendo condannati a 2 mesi e 20 giorni con la pena sospesa.

