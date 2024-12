Kenan Yildiz è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League 2024/2025 tra Juventus e Manchester City: “Sarà una grande partita. Non vediamo l’ora di giocare gare come questa e siamo molto entusiasti. Ci siamo preparati per tutte le partite. Non voglio incorrere nelle stesse difficoltà e speriamo che i risultati siano positivi. Farò del mio meglio per la squadra“.

“Per quanto mi riguarda è una grande stagione, ma c’è sempre margine di miglioramento. Ci aiutiamo molto, l’idea è quella di migliorare ancora di più. Sono partito bene, ma spero di fare ancora meglio – ha proseguito il turco – Nel calcio si può sempre migliorare. Cerco di farlo e di aiutare la squadra, ma non saprei dire una cosa specifica in cui migliorare“.

Sul Manchester City: “E’ una grandissima squadra, ha già vinto la Champions. Se devo scegliere un modello di riferimento forse direi Haaland, ma hanno tanti giocatori bravi e sarà un onore sfidarli domani“.

“Thiago Motta è un grande allenatore e gli sono molto grato per il sostegno costante. Mi aiuta sempre e sono grato di avere un allenatore come lui – ha aggiunto – La doppietta di San Siro mi ha dato una bella iniezione di fiducia. Sto continuando a lavorare su me stesso e spero di segnare ancora più gol in futuro. Se mi trovo bene nella posizione in cui gioco? Gioco dove l’allenatore mi mette“.

Infine, sul percorso in Champions League: “E’ un trofeo storico e noi cerchiamo di lavorare duramente. Ricordo che la prima volta in cui ho sentito l’inno mi è venuta la pelle d’oca. Sono onorato di giocare questa competizione e spero di fare del mio meglio. La stagione è lunga, quindi non so dire fin dove potrà spingersi la squadra. Noi faremo del nostro meglio e vedremo dove arriveremo“.