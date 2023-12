Inter-Real Sociedad, Marotta: “Thuram una sorpresa, rinnovo Lautaro non sarà un problema”

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Mediaset nel pre-partita di Inter-Real Sociedad, match che mette in palio il primo posto finale nella fase a gironi della Champions League 2023/2024. L’amministratore delegato nerazzurro ha detto la sua non solo sull’imminente incontro contro i baschi, ma anche sul tema del rinnovo di Lautaro Martinez: “Non penso che ci saranno problemi, abbiamo un interlocutore che ha voglia di rimanere qui all’Inter – spiega Marotta – Se Lautaro non gioca l’allenatore ha i suoi motivi, il calendario è compresso e il rischio infortuni è sempre dietro l’angolo. C’è Thuram che è stato una sorpresa anche per noi, è stata una bella intuizione di Ausilio. Ha grandi potenzialità.”

Sull’importanza della partita di stasera, il dirigente nerazzurro non si nasconde: “Serve una partita importante, arrivare primi può farci evitare avversari insidiosi agli ottavi. Non parlerei di turnover, abbiamo 24 giocatori che meritano di essere titolari. Vogliamo dare continuità al nostro percorso, una vittoria dimostrerebbe che stiamo risalendo la china anche in Europa.”