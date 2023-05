Inter-Milan, gelo Zhang-Cardinale: il tradizionale pranzo Uefa salta anche al ritorno

E’ gelo tra i numeri uno di Inter e Milan, Steven Zhang e Gerry Cardinale, ormai ai ferri corti secondo quanto riportano i principali quotidiani sportivi italiani e non. E lo dimostra anche il fatto che quest’oggi non andrà in scena il tradizionale pranzo Uefa tra le dirigenze dei due club che si affrontano in Champions League. Va detto che anche all’andata non vi era stato il pranzo, ma questo rientrava nelle abitudini dei rossoneri che hanno abbandonato questa usanza fin dal 2020, mentre i nerazzurri fino allo scorso scontro col Benfica avevano sempre incontrato gli avversari nelle partite casalinghe.