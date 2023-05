Inter-Milan, caos ai tornelli del Meazza: diversi tifosi scavalcano

Caos ai tornelli dello stadio Meazza che ospita Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportface, infatti, lunghe code e rallentamenti per entrare a San Siro e poter raggiungere il proprio posto il prima possibile, questo ha portato alcuni tifosi a scavalcare i cancelli saltando i tornelli ed entrando dunque in modo irregolare. Da monitorare la situazione nei prossimi minuti, ma l’atmosfera in alcuni tornelli è tesa.