Inter-Manchester City, De Bruyne: “50% di vincere la finale. Dovremo essere rilassati”

“Magari qualche volta noi non siamo così brillanti, o l’avversario gioca meglio, come ci è successo in passato. Capita e bisogna accettarlo. Certo, è una vigilia speciale. Ma secondo me la chiave sarà questa: più rilassati arriviamo a questa finale contro l’Inter, e più possibilità avremo di vincere la Champions”. Intervistato da Repubblica, Kevin De Bruyne ha parlato alla vigilia della finale di Champions League nella quale potrà provare a trionfare col suo Manchester City, ma dovendo fare i conti con l’Inter: “Non puoi arrivare in finale di Champions League se non sei una grandissima squadra. L’Inter ha vinto tanto in Italia. Hanno i loro schemi precisi, il loro stile, sanno fare molto bene il loro gioco, lo sappiamo. Noi invece abbiamo le nostre armi e penseremo a fare un gol in più. Nessuno del City pensa che sarà una partita facile, affatto. Abbiamo il 50% di possibilità a testa di vincere la coppa. Se ho sentito il mio connazionale Lukaku? Non l’ho più sentito, sin dall’ultima partita insieme con il Belgio. Siamo stati entrambi molto impegnati. Romelu è uno dei miei migliori amici nel calcio, ci conosciamo da quando avevo 13 anni. Ma riparleremo dopo la finale a questo punto…”.