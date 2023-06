Inter-Manchester City, caos a Istanbul: ore per raggiungere lo stadio, tifosi rischiano di essere investiti

E’ caos a Istanbul a poche ore dall’inizio di Inter-Manchester City. Per i tifosi presenti sta diventando infatti un incubo raggiungere lo stadio Ataturk, dove alle ore 21 è in programma il via della finale di Champions League. La zona dell’immensa città turca si è trasformata in un groviglio di lamiere, con file chilometriche e traffico in tilt. Era stato consigliato dall’Uefa di muoversi con la linea gialla della metro, ma molti hanno scelto il taxi creando ingorghi.

Come se non bastasse, un autobus su cui erano a bordo dei tifosi del Manchester City che ha fuso il motore a oltre 3 km di distanza dall’impianto e ha lasciato i tifosi inglesi a piedi, sparpagliati ai bordi della strada e con il rischio concreto di essere investiti. Tra loro anche minorenni. Inoltre, altri tifosi del club di Guardiola hanno girato intorno allo stadio anche per cinque volte in assenza di indicazioni chiare. Infine, problemi al wifi dello stadio: non sta funzionando al meglio e quando l’impianto sarà riempito il rischio è di un crash generale della rete.