Inter-City, Infantino a Istanbul: “Il cuore batte forte, ma non rivelerò per quale squadra”

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, è a Istanbul per la finale di Champions League tra l’Inter e il Manchester City. “E’ tutto pronto, lo sono i tifosi così come le squadre. Sarà un match tra il miglior club del mondo e un altro fantastico club. Vedremo quale sarà il risultato” ha dichiarato in un video messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, dove ha ammesso che “il mio cuore sta battendo molto, ma non rivelerò qui per quale squadra stia battendo”.

