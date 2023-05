Inter, Bonolis: “Underdog imprevisto. Ora tutti a Istanbul”

Paolo Bonolis ha commentato a LaPresse il successo dell’Inter sul Milan. “C’è grande entusiasmo. Dopo aver superato un girone con Bayern e Barcellona, dopo aver incrociato e superato il Porto, il Benfica, il Milan adesso andiamo lì a incontrare una tra due squadre molto forti. Non sappiamo chi incontreremo ma siamo pronti per rompere le uova nel paniere, così magari facciamo una bella frittata, oppure gli altri con le uova ci festeggeranno pasqua”.

Il conduttore, tifoso nerazzurro, ha poi continuato: “Inzaghi è un grandissimo allenatore, ha fatto del suo meglio. In campionato non siamo stati fortunati in molte partite, la palla non entrava. Poi invece quando la palla ha cominciato a entrare l’Inter ha dimostrato di essere quello che può essere, un underdog imprevisto, un underdog però pericoloso per chiunque. Evviva. Ora tutti a Istanbul”.