Sassuolo, Laurientè operato al ginocchio: stagione finita per il francese

Armand Laurienté è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio, programmato da tempo con lo staff medico del Sassuolo. Stagione finita quindi per l’attaccante francese classe 1998, che tornerà a disposizione con l’inizio della prossima preparazione estiva. Nel dettaglio, Laurienté è stato operato a Innsbruck per un intervento di “artroscopia al ginocchio destro per una regolarizzazione meniscale laterale”. Il Sassuolo comunica che l’intervento è perfettamente riuscito.