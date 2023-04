Inter-Benfica, Dimarco: “Felici della semifinale, abbiamo la chance di riscrivere la storia”

Federico Dimarco è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la qualificazione dell’Inter alla semifinale di Champions League: “Siamo davvero contenti. Era da tanto tempo che l’Inter non andava in semifinale e ora ci manca un solo step per arrivare fino in fondo. Il segreto? Dentro di noi c’è un fattore. Non capita tutti i giorni di giocare una semifinale di Champions, possiamo riscrivere la storia. Al Milan penseremo solamente dopo campionato e Coppa Italia“.