Inter-Benfica: Curva Nord ricorda la tragedia in Indonesia con uno striscione

La Curva Nord dell’Inter ricorda il dramma nello stadio indonesiano dell’Artemia di un anno fa con uno striscione apparso sugli spalti in occasione della partita di Champions League contro il Benfica. “Giustizia per le 135 vittime di Kanjuruhan”, il testo dello striscione in inglese. Inoltre in un post su Facebook, la Nord ricorda che per la tragedia “si è giunti solo a condanne effimere per i funzionari responsabili di quella che da più parti è stata definita una vera e propria strage di stato.