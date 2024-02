Inter-Atletico Madrid 1-0, Inzaghi: “Grandissima prestazione, rammarico per un solo gol di scarto”

“Grande prestazione dei ragazzi, sono stati eccezionali contro un grandissimo avversario. Il rammarico è aver vinto con un solo gol di scarto perché a Madrid sarà veramente difficile. Sono contento per Arnautovic, per come è entrato e per come sta lavorando in allenamento”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, a Sport Mediaset dopo la vittoria per 1-0 contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: “Non abbiamo fatto un gran primo tempo anche se potevamo segnare, ma poi nella ripresa siamo stati strepitosi e chi è entrato ci ha dato una grossa mano”.

Sull’infortunio di Thuram: “Ha avuto un problema dopo uno scatto, ha sentito il muscolo indurirsi ma lo valuteremo nei prossimi giorni. Speriamo di non perderlo per troppo tempo”. E sul grande percorso di questa stagione: “In questi sei mesi abbiamo fatto molto bene, ma adesso arrivano quelli più importanti. Mi piace molto vedere come gioca la squadra, ma sappiamo che le difficoltà arriveranno. Noi dobbiamo lavorare come stiamo facendo e continuare così”.

Poi, ai microfoni di Sky Sport: “Una grande soddisfazione vincere questa partita contro una squadra molto fisica e tecnica. Ci aspetterà un ritorno a Madrid importante, con un po’ di rammarico per quanto creato stasera. Arnautovic? È entrato molto bene, lui e Sanchez mi stanno dando soddisfazioni per come entrano in partita. Basta vedere come si allenano, ci daranno grandi gioie in futuro. Per quanto riguarda Thuram invece ha sentito tirare l’adduttore durante uno scatto, poi nella conclusione successiva si è fatto ancora male ed è stato costretto al cambio. Il ritorno? Pensando all’anno scorso Porto e Milan ci hanno creato tante difficoltà per arrivare in finale. Dagli ottavi in poi tutte le partite sono degli ostacoli non semplici da superare. Avevamo di fronte un avversario di valore, ma abbiamo fatto un’ottima gara, sbagliando a centrocampo qualcosa in più rispetto al solito, anche se c’è stato comunque molto sacrificio”.