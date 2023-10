Il Barcellona celebra l’esordio da titolare del 16enne Yamal: “Lamine, se segni oggi, domani niente scuola”

Lamine Yamal è diventato questa sera il più giovane calciatore a esordire da titolare nella storia della Champions League nel match contro il Porto. L’occasione giusta per un po’ di sana ironia da parte del profilo X del club blaugrana nei confronti del 16enne: “Lamine, se segni oggi, domani niente scuola”.

Lamine, if you score today, no school tomorrow. pic.twitter.com/9Mb2i91XOI

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 4, 2023