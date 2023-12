Highlights e gol Copenaghen-Galatasaray 1-0, Champions League 2023/2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 44

Gli highlights e i gol di Copenaghen-Galatasaray, partita della sesta e ultima giornata del girone A della Champions League 2023/2024. Al Parken è festa grande per i padroni di casa, che conquistano i tre punti e una storica qualificazione agli ottavi di finale della principale manifestazione europea. Decisivo il gol di Lerager in avvio di ripresa per un risultato davvero insperato per i danesi a inizio stagione.

GLI HIGHLIGHTS