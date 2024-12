“Quello che spicca è il loro modello di gioco, la loro idea di calcio. Hanno un’ottima idea di calcio, vogliono sempre far uscire la palla da dietro. Hanno molti buoni giocatori. Penso che sia speciale quello che hanno fatto sia la scorsa che questa stagione. Erano vicini a diventare il Leicester di Spagna, e con questo budget significa che Michel è un bravo allenatore. Sono stati sfortunati contro Psg e Feyenoord. Domani dovremo essere al top”. Così Arne Slot in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Girona e Liverpool. “Vogliamo vincere per essere nella posizione più alta possibile ma anche per evitare i playoff. Abbiamo bisogno di una vittoria, e domani abbiamo la prima occasione per ottenerla – ha aggiunto il tecnico olandese –. La solidità difensiva? Forse ha a che fare con il nuovo assetto, non lo so, ma sicuramente è merito della qualità dei giocatori”.