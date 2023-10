Formazioni ufficiali Celtic-Atletico Madrid: Champions League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Celtic-Atletico Madrid, match della terza giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 25 ottobre in un Celtic Park che vuole reagire dopo la sconfitta contro la Lazio. Anche i Colchoneros però non vogliono perdere punti in Scozia. Ecco le scelte dei due allenatori, Rodgers e Simeone.

Le formazioni ufficiali

Celtic: Hart, Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor, O’Riley, McGregor, Hatate, Maeda, Furuhashi, Palma

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Savic, Witsel, Hermoso, De Paul, Koke, Saul Niguez, Galan, Griezmann, Morata