Euroderby Champions, Inter e Milan multate per un totale di 70.000 euro

Inter e Milan sono state multate dall’Organo di controllo, etica e disciplina dell’Uefa, che si è riunito quest’oggi per deliberare sanzioni legate alla fase finale dell’ultima Champions League. Nel dettaglio, viene punito il comportamento dei tifosi dei club rossoneri e nerazzurri nelle due semifinali Euroderby. Per la sfida di andata, che si è giocata in casa del Milan, il club rossonero è stato sanzionato per aver ostruito le vie di passaggio con 20.000 euro di multa, più altri 8.750 euro per l’accensione di materiale pirotecnico. L’Inter è stata multata per la sfida di ritorno per aver ostruito le vie di passaggio con 22.000 euro di multa, ai quali vanno aggiunti i 3.750 euro per l’accensione di materiale pirotecnico nella partita di andata, 5.000 euro per l’invasione del campo e 10.500 euro per l’accensione di materiale pirotecnico nella partita del 16 maggio. Il totale è di 28.750 euro di multa per il Milan e 41.250 euro per l’Inter.