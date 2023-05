Euroderby, Abodi: “I vincitori con merito in finale, onore ai vinti”

L’Inter supera il Milan in semifinale di Champions League e arrivano i complimenti via twitter anche di Andrea Abodi: “Con merito in finale i vincitori, ma onore ai vinti e complimenti per la cultura sportiva!”, ha scritto il ministro dello Sport, riportando le congratulazioni fatte da Gerry Cardinale, azionista di maggioranza del Milan, all’Inter per il doppio successo nell’euroderby e la conseguente qualificazione alla finale di Istanbul.