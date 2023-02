Eintracht Francoforte-Napoli, Spalletti: “Sfruttare le occasioni al meglio. I miei uomini sanno cosa fare”

Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-match, alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.“Conosco bene i miei giocatori, so che uomini sono e mi aspetto che sappiamo interpretare bene il tipo di partita di domani. Sappiamo che da un certo punto di vista loro hanno più esperienza di noi, ma nelle ultime partite di campionato ci siamo allenati anche su questo, come se vivessimo delle partite “dentro-fuori”, senza considerare il margine che abbiamo”. Poi ha continuato: “Quella di domani sera sarà una partita da sfruttare al meglio, è quella cosa dove non è lecito avere paura. Vedremo sicuramente delle giocate che soltanto in queste competizioni si vedono. Mi aspetto una partita gestita bene, in cui si fa gioco e si cerca di comandare la partita facendo gol”.

E sugli avversari: “Loro sono forti, hanno la possibilità di andare all’attacco, ma sanno benissimo anche ripiegarsi in 25 metri quando riconquistano palla. Noi usiamo delle strategie che non sono sempre le stesse, anche perché è difficile ormai giocare nella metà campo degli avversari quando il livello è quello della Champions. Glasner lo conosco bene, e c’è rispetto tra di noi. E’ un allenatore moderno che sa fare giocare cortissima la sua squadra e che sa benissimo andare a pressare alto e a portare il blocco squadra bassa e ripartire nello spazio. Ha calciatori di gamba e che sanno benissimo usare questo spazio a disposizione. Gli faccio i complimenti per il calcio che porta anche in campionato, è appunto per questo che sarà una partita molto delicata e difficile”.