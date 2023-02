Eintracht Francoforte-Napoli, Di Lorenzo: “Non c’è una favorita, vogliamo dimostrare il nostro livello”

Il capitano Giovanni Di Lorenzo è intervenuto nella conferenza stampa pre-match, alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. “La Champions è una competizione difficile, il livello è molto alto e ci siamo preparati al meglio per la partita di domani. Abbiamo lavorato molto sui calci piazzati, sappiamo che è un loro punto debole, ma il livello è alto e non c’è una favorita. Non abbiamo preoccupazioni particolari, in campionato stiamo facendo benissimo ma sappiamo che qui è diverso. Domani sarà importante per noi, per la società e per i tifosi. Il Napoli non è mai arrivato ai quarti, sappiamo dell’importanza della partita, vogliamo dimostrare anche in Europa le nostre qualità”.

Poi ha continuato: “Il ruolo del terzino si è evoluto molto negli ultimi anni, in ogni partita cerco di variare la mia posizione anche in base agli avversari. Poi mi affido al mister, mi dice lui dove posizionarmi bene per cercare di mettere in difficoltà gli avversari. Io considerato uno degli esterni migliori d’Europa? Non ci penso spesso, ma sono contento del livello che sono riuscito a raggiungere negli ultimi anni”. Di Lorenzo ha poi concluso: “Il nostro è un lavoro che parte da lontano, l’anno scorso abbiamo peccato alla fine, ma se siamo qui a giocarci la Champions è anche merito dei miei ex compagni che sono andati via, e hanno contribuito a questo nostro successo”.