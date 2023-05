Diffidati Inter-Milan, i rossoneri a rischio squalifica in vista dell’eventuale finale

Il Milan, dopo la pesantissima sconfitta subita in campionato con lo Spezia, torna in campo al Giuseppe Meazza per affrontare l’Inter nel match valevole per la semifinale di ritorno di Champions League 2022/2023. I ragazzi di Stefano Pioli vanno a caccia di una rimonta molto complicata, ma non impossibile, ripartendo dal 2-0 subito all’andata nei primi undici minuti. La buona notizia è che, in vista dell’eventuale finale, non ci sono calciatori nella lista dei diffidati grazie all’azzeramento delle ammonizione avvenuto al termine dei quarti di finale.