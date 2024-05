Diffidati Borussia Dortmund-Psg: ci sono giocatori a rischio squalifica in vista del ritorno?

I diffidati di Borussia Dortmund-Psg: andiamo a scoprire se ci sono giocatori a rischio squalifica in vista del ritorno? La risposta è no: non c’è nessun giocatore a rischio squalifica perché le ammonizioni accumulate sono state cancellate dopo i quarti e per questo motivo soltanto chi dovesse essere espulso al ritorno andrà a saltare la finale, mentre solo chi sarà espulso all’andata salterà la sfida di ritorno. Per questo motivo, nessun calciatore dei tedeschi o dei parigini salterà il ritorno se dovesse rimediare una semplice ammonizione al Signal Iduna Park. Buone notizie, in sostanza, per Terzic e Luis Enrique durante la semifinale di andata di Champions League.