Champions League, Manchester City: squadra e tifosi festeggiano sotto la pioggia

Il maltempo ha ritardato l’inizio dei festeggiamenti del Manchester City per il triplete appena conquistato, ma pochi dei tifosi, nonostante un forte temporale in atto, hanno rinunciato a riversarsi nelle strade per assistere alla parata della squadra. Pep Guardiola e i giocatori reduci dalla vittoria in Champions League dopo aver conquistato il titolo di Premier League e la Fa Cup sono saliti su dei bus scoperti, tutti dipinti d’azzurro e con la scritta ‘Treble winners’ sulle fiancate, cominciando la traversata della città, tra due enormi ali di folla, controllata da una scorta di polizia. Nonostante la pioggia a tratti molto forte, i giocatori sono rimasti sul pullman scoperto per condividere insieme ai tifosi il trionfo.