L’urna di Nyon dice ancora Manchester City-Real Madrid. Sono appena terminati i sorteggi dei playoff della nuova Champions League. Otto squadre si aggiungeranno alle altre otto già qualificate agli ottavi di finale (Liverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Leverkusen, Lille e Aston Villa). Per il quarto anno consecutivo si affronteranno Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, che da quando ha iniziato la sua seconda avventura con le Merengues in Champions League ha affrontato solo il Manchester City. Le gare d’andata si giocheranno l’11 e 12 febbraio, il ritorno una settimana dopo (18 e 19 febbraio). Difficile stabilire una favorita in sfide di questo calibro. Per momento di forma e storia probabilmente il Real Madrid parte avanti, come partirebbe avanti con qualsiasi squadra nel mondo ad eccezione, attualmente, del Liverpool. I problemi morali, ed economici, del Manchester City certamente non aumentano le chance di passaggio del turno della squadra di Guardiola, che chiaramente non partirà battuta. La vincente affronterà una tra Atletico Madrid e Bayer Leverkusen.

I precedenti

Sarà la settima sfida di Champions League tra City e Madrid, che non si sono mai incontrate in finale. Dei dodici confronti, il Real ha vinto tre volte nei 120 minuti (2012, 2016 e 2022) e una ai calci di rigore (2024), il City ha avuto la meglio due volte nel 2020 (andata e ritorno), una volta nel 2022 e una nel 2023. Quattro i pareggi. Per quanto riguarda ciò che in Champions League conta di più, ovvero il passaggio del turno, il Real Madrid l’ha spuntata in quattro occasioni su sei, spuntandola una volta ai calci di rigore, nella scorsa edizione, e una volta ai supplementari nel 2022 probabilmente nel più incredibile di tutti i confronti che ci sono stati: prima la doppietta di Rodrygo nel finale (90′ e 90+1′) a ribaltare il vantaggio di Mahrez e a pareggiare la differenza reti dopo il 4-3 a favore del City dell’andata. Poi ai supplementari il rigore di Benzema per conquistare una folle finale, poi vinta 1-0 con soli 4 tiri, contro i 24 del Liverpool, grazie al poi super Mvp Courtois. L’ultimo precedente è quello dei quarti di finale della scorsa edizione: prima il 3-3 dell’andata a Madrid e poi i calci di rigore di Manchester del ritorno, sempre con Ancelotti a sorridere. Tutti gli incontri sono stati molto equilibrati, ad eccezione del ritorno delle semifinali dell’edizione 2022/2023. Dopo l’1-1 di Madrid è arrivata la batosta per le Merengues, che hanno preso una sonora lezione uscendo sconfitte 4-0 con le ossa rotte. Finale che poi il City vinse contro una grande Inter completano lo storico triplete.

Fase a gironi Champions League 2012/2013 – 18/09/2012, Real Madrid vs Manchester City: 3-2

Fase a gironi Champions League 2012/2013 – 21/11/2012, Manchester City vs Real Madrid: 1-1

Semifinali Champions League 2015/2016 – 26/04/2016, Manchester City vs Real Madrid: 0-0

Semifinali Champions League 2015/2016 – 04/05/2016, Real Madrid vs Manchester City: 1-0

Ottavi di finale Champions League 2019/2020 – 26/02/2020, Real Madrid vs Manchester City: 1-2

Ottavi di finale Champions League 2019/2020 – 07/07/2020, Manchester City vs Real Madrid: 2-1

Semifinali Champions League 2021/2022 – 26/04/2022, Manchester City vs Real Madrid: 4-3

Semifinali Champions League 2021/2022 – 04/05/2022, Real Madrid vs Manchester City: 3-1 dopo tempi supplementari

Semifinali Champions League 2022/2023 – 09/05/2023 – Real Madrid vs Manchester City: 1-1

Semifinali Champions League 2022/2023 – 17/05/2023 – Manchester City vs Real Madrid: 4-0

Quarti di finale Champions League 2023/2024 – 09/04/2024 – Real Madrid vs Manchester City: 3-3

Quarti di finale Champions League 2023/2024 – 17/04/2024 – Manchester City vs Real Madrid: 4-5 dopo calci di rigore

Tutti i playoff

Sorteggio decisamente fortunato per le italiane. Juventus e Milan evitano il derby e avranno Psv e Feyenoord. Due sfide dove sia bianconeri che rossoneri partiranno favoriti. In proiezione agli ottavi potrebbe essere derby d’Italia o derby di Milano. Atalanta che avrà il Bruges e in caso di passaggio del turno affronterà una tra Lille e Aston Ville. Due potenziali avversarie non irresistibili. Lo spicchio della squadra di Gasperini è quello un filo meno competitivo, per rose e per storia delle squadre, del tabellone. Psg che, dopo una prima fase più che impegnativa, affronterà il Brest. Spauracchio Liverpool agli ottavi con alternativa Barcellona. In entrambi i casi sarebbe un ottavo di finale scoppiettante. Bayern Monaco ampiamente favorito con il Celtic e con un potenziale derby di Germania agli ottavi con il Bayer Leverkusen. L’altra ipotesi vede l’Atletico del Cholo Simeone.

Brest-Psg

Monaco-Benfica

Juventus -Psv

-Psv Feyenoord- Milan

Man City-Real Madrid

Celtic-Bayern

Sporting SP-Dortmund

Bruges-Atalanta

Già qualificate agli ottavi e possibili combinazioni

Liverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Leverkusen, Lille e Aston Villa sono già nelle migliori sedici.

Le vincenti di Juventus-Psv e Milan-Feyenoord affronteranno o Arsenal o Inter.

Le vincenti di Manchester City-Real Madrid e Celtic-Bayern Monaco affronteranno o Atletico Madrid o Bayer Leverkusen.

Le vincenti di Bruges-Atalanta e Sporting-Borussia Dortmund affronteranno o Lille o Aston Villa.

Le vincenti di Brest-Psg e Monaco-Benfica affronteranno o Liverpool o Barcellona.