La Juventus regala una grande gioia ai suoi tifosi a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato invernale. Osimhen finisce nel dimenticatoio e Vlahovic saluterà per sempre la Cortinassa.

Dopo l’ennesima battuta d’arresto della Juventus, sconfitta per 2-0 davanti al proprio pubblico dal Benfica, Giuntoli sembra aver trovato il grimaldello per dare nuova linfa all’attacco bianconero. Motta aveva chiesto di fare un sondaggio per Osimhen, ma il ds ex Napoli avrebbe dovuto trattare con De Laurentiis su cifre che sarebbero andate ben oltre la clausola rescissoria del ragazzo: 75 milioni e non esercitabile in Italia.

Osimhen sta facendo molto bene in terra turca e per questo il Napoli, a meno che qualche squadra estera non paghi la clausola, potrà alzare le proprie richieste per quanto riguarda il territorio italiano. In prestito fino a giugno, l’attaccante nigeriano rientrerà alla base e i partenopei non hanno ben chiaro quali saranno le sue intenzioni per il futuro. Di sicuro per l’ex cannoniere della Serie A c’è un contratto in scadenza con il Napoli a giugno del 2026. Cristiano Giuntoli ha deciso quindi di virare totalmente e cambiare le strategie di mercato, per regalare a Motta un colpo che forse in pochi si sarebbero aspettati.

Vlahovic porta Hojlund: Osimhen sedotto e abbandonato

Non sarà contento Osimhen della trattativa che Manchester United e Juventus starebbero intavolando per giugno. L’attaccante del Galatasaray è stato corteggiato a lungo anche dai Red Devils, i quali però non hanno mai nascosto il loro interessa per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sta vivendo quella che forse è la sua peggior stagione e ovviamente accetterebbe di buon grado la destinazione inglese, così Giuntoli avrebbe proposto alla dirigenza di Manchester uno scambio con Rasmus Winther Højlund. Osimhen pertanto verrà scaricato da entrambe le compagini, rimanendo come si suol dire con il cerino in mano.

Anche il ventunenne danese sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi, con 7 gol a referto durante le 28 presenze ufficiali tra Premier League e coppe. Prelevato dall’Atalanta nel 2023, Hojlund ha il contratto in scadenza nel 2028, contrariamente a quello di Dusan Vlahovic che si esaurirà a giugno del 2026. Giuntoli avrebbe gradito offerte cash per il serbo, ma allo stesso tempo non può permettersi di far passare troppo tempo: la valutazione dell’ex Fiorentina scende di mese in mese. Dall’Inghilterra sarebbero disposti a sedersi al tavolo delle trattative, anche perché per nessuna delle due squadre lo scambio comporterebbe esborsi economici. La Juventus potrebbe puntare su un profilo che già conosce la Serie A e che a soli 22 anni può crescere in maniera esponenziale.