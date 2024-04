Champions League, l’AI fa le sue previsioni fino al 2103: Juventus campione nel 2047 e 2048, c’è anche il Torino

Il ritorno alla vittoria del Manchester United (difficile, vista l’attuale situazione in classifica dei Red Devils in ottica qualificazione) nel 2025, il Milan che torna a trionfare nel 2030 e tante altre sorprese: l’intelligenza artificiale fa le sue previsioni per i prossimi 80 anni di Champions League. I tifosi della Juventus, secondo l’AI, dovranno ancora attendere un po’, ma potranno poi festeggiare un back to back: campion el 2047 e 2048, mentre nel 2044 toccherà all’Inter e anche alla Roma nel 2036. E perché non citare la prima Champions League del Torino nel 2052?

AI (Artificial Intelligence) has predicted the next Champions League winners until the year 2103. Will any predictions come true? pic.twitter.com/muHxkV0y37 — george (@StokeyyG2) April 8, 2024