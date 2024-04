Eastern Conference: le possibili contendenti dei Boston Celtics alla cavalcata playoff

Con solo quattro partite rimaste da giocare, la stagione regolare di Nba è ormai è in dirittura d’arrivo, e, a poche settimane dall’avvio dei playoff, si iniziano a intavolare i primi discorsi su chi possa essere la grande favorita per la vittoria finale. Ad est la stagione è stata dominata dai Boston Celtics della coppia Jayson Tatum e Jaylen Brown, con 62 partite vinte. I biancoverdi sembrano i grandi favoriti per arrivare alla finale di Conference, e poi alle Finals, non solo per la forza dimostrata in regular-season, ma anche perché ad est le possibili contendenti sembrano avere qualcosina in meno.

La franchigia sulla carta più indicata a competere con i Celtics di coach Joe Mazzulla per il titolo ad est sono i Milwaukee Bucks, ma il super team di Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, quest’anno, si è reso protagonista di una stagione di alti e bassi, e sotto la guida di Doc Rivers, la franchigia del Wisconsin non sembra aver trovato ancora la continuità necessaria che si sperava di vedere e, con i playoff ormai alle porte, i Bucks dovranno subito cambiare marcia se vogliono arrivare fino in fondo, per provare a competere con Boston, che sembra avere dalla sua parte il pronostico per quello che si è visto in queste quasi 80 partite.

Per quanto riguarda le altre franchigie che saranno coinvolte nella post-season, i Miami Heat sono l’altra squadra che può provare ad impensierire i Celtics, infatti, come si è visto nelle passate stagioni, i ragazzi di coach Spoelstra sembrano trasformarsi nelle fasi finali della stagione, e soprattutto si attende, con grande fermento, il solito Jimmy Butler, pronto a regalare le solite incredibili prestazioni, consapevoli che la squadra del Massachusetts, sulla carta, è sicuramente più attrezzata.

Le altre qualificate partono svantaggiate rispetto a quelle citate in precedenza, ma la sorpresa è dietro l’angolo, e ai playoff mai dire mai. I Celtics sono i grandi favoriti, ma le contender ci sono, e non ci resta che goderci lo spettacolo della Eastern Conference.