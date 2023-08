Champions League 2023/2024, terzo turno preliminare: termina il sogno Klaksvik, Marsiglia eliminato

Si è concluso il terzo turno preliminare di Champions League 2023/2024 e con esso anche la favola del Klaksvik. La squadra delle Far Oer – vera rivelazione di quest’estate calcistica – cede 1-0 nei regolamentari, sogna di poter trascinare il match ai rigori ma al 112° Linnes segna il 2-0 e permette al Molde di superare il turno. In un altro incontro andato ai supplementari finisce con un rocambolesco 3-3 il match tra Sparta Praga e Copenhagen e ben quattro reti nel corso dei trenta minuti addizionali. Poi ai rigori a spuntarla sono i danesi che giocavano in trasferta. Combattuta anch la sfida tra Servette e Rangers, con gli svizzeri che non riescono a ribaltare lo 0-1 dell’andata e l’1-1 qualifica così gli scozzesi.

Doveva ribaltare lo 0-1 della gara d’andata anche il Marsiglia, impegnato al Velodrome contro il Panathinaikos. La doppietta di Aubemayang fa sognare il pubblico francese fino al 98°, quando il direttore di gara dopo un consulto VAR decide di assegnare un rigore ai greci che Ioannidis riesce a trasformare, mandando anche in questo caso il match ai supplementari prima e ai rigori dopo. Dagli undici metri è fatale l’errore di Guendouzi, i greci volano al playoff.

RISULTATI E MARCATORI

Accesso al turno decisivo senza troppi patemi per alcune delle favorite come PSV, Braga e Galatasaray (in rete Icardi), in sfide già indirizzate dopo le partite d’andata. Avanzano anche il Maccabi Haifa e i polacchi del Rakow rispettivamente su Slovan Bratislava e i ciprioti dell’Aris. Si è giocata anche l’andata tra Dinamo Zagabria e AEK Atene dopo gli incidenti che avevano fatto rinviare il match la scorsa settimana: 2-1 per in greci in trasferta con gol nei minuti di recupero di Galanopoulos.