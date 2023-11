Champions League 2023/2024: l’Atletico Madrid regala gli ottavi alla Lazio, Mbappe salva il Psg allo scadere

Oggi, martedì 28 novembre, si sono giocati i match validi per la nona giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Nel Girone E l’Atletico Madrid batte 3-1 il Feyenoord in trasferta e centra la qualificazione agli ottavi con una gara d’anticipo. Doppio autogol per la squadra olandese, di Geertruida e di Gimenez, che condanna, insieme al gol di Hermoso, la squadra di Slot all’eliminazione. Vittoria dei Colchoneros che aiuta anche la Lazio che, dopo il successo con il Celtic, può festeggiare la qualificazione con 90 minuti di anticipo. Nel Girone F Mbappe salva il Psg dalla sconfitta casalinga con il Newcastle. Al Parco dei Principi finisce 1-1 dopo il vantaggio di Isak nel primo tempo, con incertezza di Donnarumma sulla respinta, e il rigore di Mbappe al 98′. In virtù di questi risultati, Borussia Dortmund, corsaro a San Siro, già qualificato e Psg secondo a 7 punti con 2 punti di margine su Milan e Newcastle, che però si sfideranno nell’ultima giornata. Nel Girone G il Manchester City ribalta il Lipsia per 3-2. Openda spaventa la squadra di Guardiola con una doppietta nel primo tempo. Nella seconda frazione prima Haaland e poi Foden e Alvarez confezionano la rimonta che garantisce qualificazione e primo posto nel girone ai Citizens. Nella lotta all’Europa League, lo Young Boys batte 2-0 la Stella Rossa. Si decide tutto in un tempo, con l’autogol di Nedeljikovic all’8′ e il gol di Blum al 29′. Svizzeri che salgono a quattro punti, staccando proprio gli avversari di oggi, fermi a un punto.Nel Girone H il Barcellona batte in rimonta il Porto 2-1. Pepe apre le danze al 30′, Cancelo risponde al 32′ e Joao Felix trova il match winner al 57′. La squadra di Xavi è prima e qualificata, Porto che si giocherà un posto agli ottavi con lo Shakhtar nell’ultima giornata.

