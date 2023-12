Champions League 2023/2024: il Lens va in Europa League, Siviglia fuori da tutto con un rigore inventato

Al termine degli anticipi della sesta ed ultima giornata del gruppo B della Champions League 2023/2024, il Lens grazie alla vittoria ottenuta nel recupero in casa con il Siviglia, nello scontro diretto per agguantare il terzo posto, si è preso la qualificazione in Europa League condannando gli andalusi all’esclusione totale dall’Europa. Pareggio invece nell’altra partita del girone tra PSV Eindhoven ed Arsenal in un match che non aveva valenza ai fini della classifica con le due squadre già qualificate agli ottavi di finale.

Finisce in gloria per il Lens che batte il Siviglia 2-1 ed agguanta la qualificazione ai playoff di Europa League. Primo tempo bloccato con entrambe le squadre ritratte e molto attente a non concedere spazi all’avversario. Secondo tempo inevitabilmente più aperto col Siviglia all’attacco alla ricerca del gol del vantaggio. Episodio chiave del match che arriva poco dopo l’ora di gioco con l’arbitro tedesco Zwayer che al termine di una ripartenza del Lens assegna un rigore molto dubbio ai francesi poi trasformato da Frankowski. Siviglia che trova il pareggio grazie al gol sempre da rigore, dopo l’errore nel primo tentativo e la ripetizione, di Sergio Ramos. In pieno recupero, col Siviglia rivoltato in avanti, i padroni di casa chiudono il discorso qualificazione trovando il gol vittoria in contropiede di Fulgini.

Termina in parità la sfida in terra olandese tra Psv Eindhoven ed Arsenal, che delinea gli ultimi movimenti di classifica in termini di punti. L’Arsenal sblocca il match a fine primo tempo con un bel gol di Nketiah che calcia dal limite, il pallone bacia il palo e termina in rete. Replicano i padroni di casa con il gol di Vertessen in contropiede, dopo un errore a centrocampo dei Gunners, siglando l’1-1 finale.