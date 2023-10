Champions League 2023/2024: il Braga beffa l’Union Berlino di Bonucci, la Real Sociedad espugna Salisburgo

Due vittorie in trasferta nelle sfide delle 18.45 della Champions League, entrambe interessanti anche perché appartenenti agli stessi gironi di Inter e Napoli. Per quanto riguarda il gruppo D, quello dei nerazzurri, arriva una vittoria importante della Real Sociedad in casa del Salisburgo, che a sua volta aveva però vinto a Lisbona all’esordio, dunque per i ragazzi di Inzaghi sarà delicata stasera col Benfica. A ogni modo, i baschi si assicurano in questo modo la vetta della classifica del girone dopo le prime due giornate, a quota quattro, e lo fa grazie ai gol di Oyarzabal e Mendez, mentre nel secondo tempo gli austriaci provano a recuperare e potrebbero farlo con un rigore a favore, revocato però dall’intervento del Var.

Partita incredibile, invece, quella tra l’Union Berlino e il Braga, nel gruppo C che è quello dei partenopei e del Real Madrid. Doppio vantaggio per i tedeschi, scatenati nel primo tempo con la doppietta di Becker, poi però la squadra in cui gioca – ed è stato schierato titolare, venendo anche ammonito – Leonardo Bonucci crolla tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, dove arrivano le reti portoghesi di Niakate e Bangna (splendida conclusione). Tutto sembra comunque avviato verso il pareggio, ma all’ultimo secondo del recupero Castro completa l’incredibile rimonta. Padroni di casa che restano a zero, lusitani che salgono a tre.