Capello punge Guardiola: “Ha il bancomat in mano da sette anni”

“Guardiola? Grazie tante, sono sette anni che ha in mano il bancomat. Può permettersi di lasciare in panchina Foden e Julian Alvarez…”. Lo ha detto Fabio Capello in un’intervista a Repubblica nel giorno della finale di Champions League tra il Manchester City di Pep e l’Inter di Simone Inzaghi. L’allenatore italiano ha allenato ai tempi della Roma Guardiola, che proverà a vincere la sua terza Champions, la prima con i Citizens. Di fronte però c’è l’Inter che, secondo Capello, dovrà osare: “Non mi piacciono le espressioni che sento. L’Inter non dovrà sfangarla col City. Dovrà giocarsela. Dovrà recuperare palla e aprire il gioco dalla parte opposta. Il City lo soffre. E in FA Cup dopo 25 minuti è calato. L’Inter è in condizione. Inzaghi ha fatto un bel lavoro”, ha detto Capello. E sulle critiche ricevute dal tecnico piacentino: “Fa bene Inzaghi a non rispondere. Non c’è un solo modo giusto di giocare. Perché fare 20 passaggi se ne bastano 3? L’importante è mettere i giocatori in condizione di rendere”.