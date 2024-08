Calendario Juventus Champions League 2024/2025: date e orari di tutte le otto partite

Il calendario completo, gli orari, il programma delle partite della Juventus nella Champions League 2024/2025. Inizia una nuova era della massima competizione europea per club e la squadra bianconera, dopo un anno di assenza, è pronta a tornare protagonista. A guidarla sarà Thiago Motta, diventato nel corso dell’estate il nuovo tecnico del club. Di seguito ecco le avversarie e le date, con una precisazione importante: il calendario verrà diramato dall’Uefa sabato 31 agosto, quindi le partite qui sotto non sono ordinate cronologicamente, ma semplicemente per fascia.

LE OTTO AVVERSARIE DELLA JUVENTUS

PSG (fascia 1, in casa)

RB Lipsia (fascia 1, in trasferta)

Benfica (fascia 2, in casa)

Club Brugge (fascia 2, in trasferta)

PSV (fascia 3, in casa)

Lille (fascia 3, in trasferta)

Stoccarda (fascia 4, in casa)

Aston Villa (fascia 4, in trasferta)

IL CALENDARIO E LE DATE (LA UEFA RILASCERA’ IL CALENDARIO COMPLETO SABATO 31 AGOSTO)

17-19 SETTEMBRE: prima giornata

1-2 OTTOBRE: seconda giornata

22-23 OTTOBRE: terza giornata

5-6 NOVEMBRE: quarta giornata

26-27 NOVEMBRE: quinta giornata

10-11 DICEMBRE: sesta giornata

21-22 GENNAIO: settima giornata

29 GENNAIO: ottava giornata

IL FORMAT DELLA COMPETIZIONE

Ogni vittoria varrà tre punti, ogni pareggio un punto e ogni sconfitta zero. Le prime otto squadre della classifica si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale. Dalla nona alla ventiquattresima (sedici squadre) si qualificheranno per il playoff mentre le ultime dodici, dalla posizione venticinque alla trentasei, verranno eliminate (non ci saranno più retrocessioni da una competizione all’altra come è avvenuto sino al 2023/2024). In caso di arrivo a pari punti, tra una o più squadre, conteranno nell’ordine: differenza reti generale, gol segnati, gol segnati in trasferta, vittorie in generale, vittorie in trasferta, punti ottenuti dalle otto squadre affrontate, differenza reti delle otto squadre affrontate, gol segnati dalle otto squadre affrontate, disciplina (cartellini) e infine coefficiente nel ranking Uefa. Il playoff si disputerà in match di andata e ritorno (la squadra meglio posizionata in classifica giocherà il ritorno in casa) e in caso di parità si giocheranno i tempi supplementari e i calci di rigore. Stesso modus operandi anche per quel che concerne gli ottavi, i quarti e le semifinali. La finale, come da tradizione, si giocherà in partita secca.