Borussia Dortmund-Milan 0-0, Pulisic: “Avversario difficile. Ora concentrati sulle prossime partite”

“Abbiamo affrontato un avversario difficile, ma non siamo stati precisi sotto porta”. Queste le parole di Christian Pulisic, attaccante del Milan intervenuto ai microfoni di Prime in seguito allo 0-0 contro il Borussia Dortmund. “Sapevamo che non sarebbe stata una sfida semplice. Abbiamo avuto le nostre occasioni, così come le ha avute il Dortmund, ma non siamo riusciti a sbloccare la partita. Continueremo ad andare avanti, lavorare ed essere positivi. Sicuramente avremo modo di discutere della prestazione con Pioli e tutta la squadra, adesso è solo il momento di ricaricare le batterie e concentrarci sui prossimi impegni”.