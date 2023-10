Borussia Dortmund-Milan 0-0, Pioli: “Quante occasioni non sfruttate, che peccato non aver vinto”

“Nonostante l’avversario difficile abbiamo fatto una partita all’altezza, è un peccato non aver sfruttato le palle gol a nostra disposizione. Le occasioni che abbiamo avuto nel secondo tempo non sono state sfruttate nel migliore dei modi. In Champions questi episodi spesso li paghi. È un peccato non essere riusciti a vincere, siamo stati all’altezza di ritmo e intensità mostrati da un avversario tosto come il Borussia Dortmund”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, a Prime Video dopo lo 0-0 ottenuto in casa del Borussia Dortmund: “L’intenzione ad inizio partita era quella di prendere alto il loro giro palla iniziale. Purtroppo non siamo stati continui come fatto vedere nel secondo tempo. Sapevamo che questo girone sarebbe stato complicato – ha proseguito -, ma questa è la Champions League e bisogna restare sempre concentrati e sul pezzo. Non è un caso se il Borussia non perde da due anni in casa in questa competizione”.

Quindi a Sky Sport: “Oggi bastava poco, la partita è stata da Champions League, volevamo vincere, ci dispiace, ma guardiamo avanti. Il girone è complicato e questo lo sapevamo. C’è stato un risultato a sorpresa, che potrebbe anche rivelarsi un vantaggio per noi. Ora non possiamo sbagliare un colpo. Il nostro girone è quello con più qualità e il doppio confronto con il Psg sarà fondamentale”.