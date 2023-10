Borussia Dortmund-Milan 0-0, Leao: “Deluso per il risultato, andiamo a Parigi per vincere”

“Assolutamente no, non possiamo essere contenti. Abbiamo cominciato così così, abbiamo creato tante occasioni e dovevamo uscire da questo stadio con 3 punti. In Champions League non possiamo sprecare queste chances. Contento della squadra perché è stato fatto un grande lavoro, ma deluso per il risultato finale. Pensare di essere più cattivi alla prossima. Loro sono forti, ma siamo il Milan, andiamo lì per vincere. Per noi è importante per andare avanti”. Così Rafael Leao dopo il secondo 0-0 consecutivo dei rossoneri in Champions League, questa sera a Dortmund contro il Borussia.