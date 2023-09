Biglietti Lazio-Atletico Madrid: quando escono, prezzi e come acquistarli

I biglietti di Lazio-Atletico Madrid saranno in vendita: ecco quando escono, i prezzi e come acquistarli, si tratta della prima giornata dei gironi di Champions League 2023/2024. Martedì 19 settembre alle ore 21 per i biancocelesti, inseriti in un girone francamente abbordabile, arriva l’appuntamento più prestigioso, quello contro i colchoneros con i quali ci si può giocare il primo posto nel raggruppamento, e allora servono tre punti all’Olimpico per partire col piede giusto, cosa non accaduta in campionato.

Per quanto riguarda i tagliandi, le indicazioni al momento non sono state ancora rese note da parte della società biancoceleste, ma manca pochissimo al match e allora ecco che a breve arriveranno informazioni in tal senso. Una volta resi noti prezzi, modalità e tempistiche per l’acquisto dei biglietti, Sportface.it in modo tempestivo vi andrà ad aggiornare in questo stesso articolo che è in costante aggiornamento.