Biglietti Inter-Benfica: quando escono, prezzi e come acquistarli

I biglietti di Inter-Benfica saranno in vendita: ecco quando escono, i prezzi e come acquistarli, si tratta della seconda giornata dei gironi di Champions League 2023/2024. Martedì 3 ottobre alle ore 21 i nerazzurri, dopo l’esordio in casa della Real Sociedad, giocano la prima partita del gruppo tra le mura amiche di San Siro, e lo fanno contro i portoghesi già affrontati un anno fa ai quarti di finale, con esito estremamente positivo. Si ripropone dunque lo scontro con i forti lusitani, ma assolutamente alla portata.

Per quanto riguarda i tagliandi, le indicazioni non sono ancora state rese note da parte della società nerazzurra, che in ogni caso fornirà quanto prima tutte le informazioni, visto che l’appuntamento si avvicina sensibilmente. Una volta resi noti prezzi, modalità e tempistiche per l’acquisto dei biglietti, Sportface.it vi proporrà in modo dettagliato ogni informazione in questo stesso articolo che è in costante aggiornamento.